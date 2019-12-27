О работе судей и обеспечении верховенства закона рассказали в Верховном суде

Одно из достижений – судопроизводство стало оперативнее. Так, если раньше, чтобы поставить последнюю точку по делу уходило до 2,5 лет, сейчас – в среднем 8 месяцев.

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошел брифинг на тему: "Обеспечение верховенства закона и совершенствование отбора судей", передает zakon.kz.



Как отметила судья Елена Максюта, все преобразования проводятся в свете реализации стратегических задач Елбасы и приоритетных направлений Послания главы государства народу Казахстана.

По ее словам, произошли значительные изменения в судебной системе.

- Одно из достижений – судопроизводство стало оперативнее. Так, если раньше, чтобы поставить последнюю точку по делу уходило до 2,5 лет, сейчас – в среднем 8 месяцев, - сказала она.

Также говорилось, что перед судейским корпусом были поставлены 4 ключевые задачи: улучшение судейских кадров, повышение качества судебных актов, обеспечение единообразия судебной практики, избавление процессов от ненужной бюрократии. Для их реализации разработаны 17 законопроектов, 6 из которых введены в действие.

Принятие остальных законов позволит сделать судебные процессы более понятными и рациональными, активизировать институты примирения и альтернативные меры разрешения споров.

Благодаря росту центров внесудебного примирения количество гражданских дел уменьшилось. В прошлом году было 25 центров, в текущем – уже стало 47. Значительную роль в этом сыграли и действующие в пилотном режиме семейные и ночные суды. Эти проекты перейдут в операционный режим после принятие соответствующих законов.

На брифинге также отмечалось, что в судах республики в пилотном режиме работают 118 судей-примирителей. В результате их активной работы в 46% случаях люди, которые пришли в суд с намерением подать иск, отказались от него и примирились. В ночных судах судьи работают в вечернее время по желанию сторон. Это удобно для всех. Раньше на получение страховки по ДТП уходило до 100 дней, а сейчас – максимум 15.

Нуржан Джолдасбеков проинформировал о произошедшем в судах росте оправданий, причем по средней тяжести, тяжким и особо тяжким категориям преступлений. Без учета дел частного обвинения, уголовных проступков и очевидных – за 11 месяцев оправдано 230 человек. Два года назад было 40. Рост составил в 6 раз. Только кассация за прошедшие 11 месяцев отменила судебные акты в отношении 46 лиц с прекращением производства по делу.

Следственные суды стали меньше санкционировать арест (процент удовлетворяемости составляет 88,2% против 92,3% за аналогичный период прошлого года). В 1,7 раза увеличилось количество домашних арестов – 650 против 374 (2018).

Говоря о совершенствовании порядка отбора судей, Джолдасбеков отметил, что Высшим Судебным Советом были кардинально переформатированы кадровые инструменты. Произошло ужесточение отбора кандидатов в судьи. С сентября 2018 года по настоящее время в экзамене по новому формату участвовало 354 человека, из которых все этапы успешно прошли 17 (4,8 %).

С октября действующие судьи проходят оценку профессиональной деятельности по новой методике. За 2 года ее пройдут 80% судей – почти полторы тысячи человек. Есть также требование вышестоящей судебной инстанции: при отмене решения нижестоящего, он должен прямо указать о наличии грубого нарушения.

Пресс-секретарь Айдос Садуақасов ознакомил журналистов с мерами по повышению уровня доверия населения к судам посредством реализации программы "Семь камней правосудия".

- Цифровизация судебной системы позволило сэкономить время и денежные средства граждан при обращении в суд. Так, сервис "Судебный кабинет" позволяет людям, не выходя из дома или офиса в любое время суток направить в суд исковое заявление и в онлайн режиме оплатить госпошлину, - рассказал он.

По его словам, через "Суд-ГИС" в каждом городе можно найти суд, медиатора, адвоката или нотариуса. В приложении "Digital Agent" люди ставят оценку судам по таким критериям как комфорт, сервис, процедуры и персонал судов. Это заставляет суды улучшать качество обслуживания.

В Телеграм-боте "Smart-сот Көмек" можно задать вопрос, как пользоваться сервисами судебной системы и получить на него ответ. "Виртуальный суд" позволяет сторонам участвовать на процессе с любой точки мира по смартфону. Технически это возможно в каждом суде.

- Мы не гонимся за показателями и рейтингами. Но, чтобы понимать свое положение в мире, мониторим как нас оценивают международно признанные институты. Благодаря проведенным преобразованиям Казахстан занял 4 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business по вопросу обеспечения доступности и оперативности правосудия. Мы твердо уверены, что в следующем году в нашей системе правосудия начнутся еще более качественные изменения, - подытожила Елена Максюта.

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