Решила поменять билеты - счастливая история пассажирки
Я долго стояла перед выбором.
Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 12:49
Одна из несостоявшихся пассажиров на самолет рассказала почему не попала на утренний рейс, передает zakon.kz.
Эльмира Толегенова опубликовал видео в Instagram.
- Если бы мы полетели на утреннем рейсе, то мы бы разбились. Это очень страшно, когда смерть проходит близко, - отметила она.
По ее словам, она долго выбирала билеты.
- Я долго стояла перед выбором. Но потом решила заплатить дороже и доплатить 80 тысяч, - сказала Эльмира.
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