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Решила поменять билеты - счастливая история пассажирки

Я долго стояла перед выбором.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 12:49

Одна из несостоявшихся пассажиров на самолет рассказала почему не попала на утренний рейс, передает zakon.kz.

Эльмира Толегенова опубликовал видео в Instagram.

- Если бы мы полетели на утреннем рейсе, то мы бы разбились. Это очень страшно, когда смерть проходит близко, - отметила она.

По ее словам, она долго выбирала билеты.

- Я долго стояла перед выбором. Но потом решила заплатить дороже и доплатить 80 тысяч, - сказала Эльмира.

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