Пресс-секретарь Елбасы выразил соболезнования в связи с гибелью Даны Кругловой

С глубокой скорбью воспринял весть о гибели журналистки.

Пресс-секретарь Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе журналистки Даны Кругловой, передает zakon.kz.

- Соболезную семьям погибших в ужасной авиакатастрофе в Алматы. С глубокой скорбью воспринял весть о гибели журналистки @informburo_kz Даны Кругловой. Я искренне разделяю горечь утраты родных и близких нашей коллеги, - написал он в Твиттере.

Гибель Даны Кругловой не подтверждалась до последнего. Коллеги искали ее в списках выживших и пострадавших, в больницах, но не могли найти.

27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области, Талгарского района, между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи. На данный момент число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек. (8 взрослых, 4 детей). Премьер-министр РК возглавил Правительственную комиссию. В составе комиссии заместитель премьер-министра, министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!