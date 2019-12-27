Чиновник, "крышевавший" бизнес супруги, осужден за коррупцию

Он должен заплатить штраф более 1 миллиона 200 тысяч тенге.

Осужден за коррупцию исполняющий обязанности руководителя Межрегиональной инспекции связи МЦРОиАП РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

Как сообщили в ведомстве, антикоррупционной службой Атырауской области ранее завершено досудебное расследование в отношении и.о. руководителя РГУ "Межрегиональная инспекция связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, обороны и аэрокосмической промышленности РК по Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областям" Кошалиева И., подозреваемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

- Он, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вопреки установленному запрету, лично участвовал в управлении ТОО "Ғасыр Казсвязь" (которое зарегистрировано на его супругу), осуществляющем предпринимательскую деятельность в области связи, с предоставлением данному ТОО преимуществ и покровительства. 26 декабря 2019 года судом №2 г.Атырау Кошалиев И. признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 262 тыс. 500 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, – сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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