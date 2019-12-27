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Следы рухнувшего самолета в Алматы сняли с воздуха

На видео видны следы и обломки Fokker-100.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 13:23

Утром 27 декабря в Алматы произошла авиакатастрофа. Самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Следы рухнувшего самолета с воздуха опубликовали в Сети, передает zakon.kz.

В Интернете появилась видеозапись, сделанная из взлетающего самолета. На видео видны следы и обломки Fokker-100.

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