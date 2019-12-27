Из столицы в Алматы вылетели специалисты из Национального центра нейрохирургии

С пострадавшими и семьями погибших работают 40 психологов.

Медицинские организации Алматы и Алматинской области мобилизованы и готовы оказать весь необходимый объем медпомощи, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения Казахстана.

Министерство здравоохранения выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Алматинской области.

- По предварительным данным, на борту самолета находилось 98 пассажиров, среди них 5 членов экипажа. Бригады скорой медпомощи Алматы и Алматинской области прибыли на место происшествия в течение 15 минут. Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при крушении задействованы 51 бригада скорой медицинской помощи. Стационары города Алматы и Алматинской мобилизированы и оказывают помощь пострадавшим, - говорится в сообщении.

По предварительным данным погибли на месте 8 человек, 2 человека при транспортировке, 2 пострадавших скончались в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В больницы города Алматы госпитализированы 53 пострадавших, из них 9 детей.

- На 12.50 часов состояние 10 взрослых оценивается как крайне тяжелое. Для оказания медицинской помощи все необходимые ресурсы, включая специалистов республиканских научных центров задействованы, - рассказали в ведомстве.

Медицинские организации Алматы и Алматинской области мобилизованы оказать весь необходимый объем медицинской помощи, а также полностью обеспечены лекарственными средствами и компонентами крови.

Важно отметить, что нет необходимости срочной сдачи крови. В настоящее время из Нур-Султана бортом санитарной авиации вылетели специалисты из Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии.

С пострадавшими и семьями погибших также работают 40 психологов.

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