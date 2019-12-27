Казахстан переходит от обязательного к добровольному страхованию в АПК

Система предусматривает страхование всех рисков в АПК, субсидирование страховых премий и применение цифровых технологий.

6 января 2020 года вступит в действие норма о добровольном страховании в агропромышленном комплексе. Оператором выступает АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

Как известно, с 2004 года в Казахстане действовала обязательная система страхования в растениеводстве. Производители зерновых, масличных культур, сахарной свеклы и хлопка были обязаны страховать посевы по установленным страховым тарифам и нормативам затрат. Государственную поддержку страховые компании и общества взаимного страхования получали в виде возмещения части страховых выплат через агента.

Ввиду неэффективности этой системы депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан были инициированы поправки в законодательство для постановки на утрату закона "Об обязательном страховании в растениеводстве" и дополнения закона "О государственном регулировании агропромышленного комплекса и сельских территорий" нормами, касающимися вопросов страхования.

28 октября 2019 года соответствующий закон был подписан главой государства.

Таким образом, с начала 2020 года начнет действовать добровольная система агрострахования, которая предусматривает страхование всех рисков в АПК, субсидирование страховых премий и применение цифровых технологий.

Данные изменения позволят выстроить эффективную систему, конечной целью которой является повышение доступности финансирования отрасли через защиту производства от рисков.

Необходимо отметить, что нормы закона "Об обязательном страховании в растениеводстве", согласно которым были взяты какие-либо обязательства, действуют до исполнения этих обязательств.

В 2019 году Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства возместил часть страховых выплат девяти компаниям. Сумма возмещения составила 150 млн тенге.

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