Китайский суд оставил без изменения приговор Акжаркын Турлыбай

Сторона защиты рассматривает необходимым обжаловать приговор суда и добиваться передачи Акжаркын Турлыбай из Китая в Казахстан.

27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, передает zakon.kz.

По данным защиты девушки, китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменения.

В заседании приняли участие адвокаты, консул Посольства Казахстана в КНР.

Приговор суда вступает в силу по истечении 10 дней.

Сторона защиты рассматривает необходимым обжаловать приговор суда и добиваться передачи Акжаркын Турлыбай из Китая в Казахстан.

3 сентября в Гуанчжоуском суде прошло заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай. Дата оглашения решения оставалась открытой.

Гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде 4,5 килограммов наркотиков. Акжаркын уверена, что их подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. Однако позже решение отменили, направив дело на новое рассмотрение.

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