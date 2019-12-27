Путин направил телеграмму с соболезнованиями Токаеву

В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких.

Фото : mir24.tv

Президент России выражает соболезнования в связи с авиакатастрофой, передает zakon.kz. Владимир Путин направил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с выражением самых искренних соболезнований в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы. - В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, – подчеркнул в направленной телеграмме глава России. Все новости по теме читайте здесь.

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