Путин направил телеграмму с соболезнованиями Токаеву
В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких.
Фото : mir24.tv27 декабря 2019, 14:14
Президент России выражает соболезнования в связи с авиакатастрофой, передает zakon.kz.
Владимир Путин направил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с выражением самых искренних соболезнований в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы.
- В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, – подчеркнул в направленной телеграмме глава России.
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