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Путин направил телеграмму с соболезнованиями Токаеву

В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких.

Фото : mir24.tv27 декабря 2019, 14:14

Президент России выражает соболезнования в связи с авиакатастрофой, передает zakon.kz.

Владимир Путин направил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с выражением самых искренних соболезнований в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы.

- В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, – подчеркнул в направленной телеграмме глава России.

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