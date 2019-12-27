Минсельхоз отозвал госрегистрацию китайского пестицида

Он показал низкую биологическую эффективность (менее 30%).

Минсельхоз из-за угрозы срыва химобработок против саранчи досрочно прекратил государственную регистрацию пестицида "Император, 20% в.к.". Дальнейшая реализация данного химического продукта в Казахстане невозможна, передает zakon.kz.

Как пояснили в Минсельхозе, в 2018 году компанией ТОО "Пестициды" в страну в больших объемах был завезен пестицид "Император 20 % в.к." (имидаклоприд, 200 г/л). Регистрантом (владельцем) препарата для борьбы с саранчовыми вредителями выступила китайская компания "Шанхай МИО Кемикал Ко., Лтд.".

- Однако при проведении химобработок против мароккской саранчи в южных регионах республики пестицид "Император, 20% в.к." показал низкую биологическую эффективность (менее 30%), не соответствующую требованиям, предъявляемым к обеспечению фитосанитарной безопасности, - отметили в министерстве. - Дальнейшее использование такого продукта могло привести к срыву защитных мероприятий против саранчовых вредителей на площади 1,054 млн га.

В таких случаях закон "О защите растений" предусматривает лишение (отзыв) регистрационного удостоверения на пестицид.

В этой связи Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК приказом № 333-Н с 12 декабря 2019 года досрочно отозвал регистрационное удостоверение и прекратил госрегистрацию указанного пестицида.

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