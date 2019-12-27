Биртанов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алматы
Вся необходимая медицинская помощь и лекарственные средства пострадавшим будут обеспечены в полном объеме.
Фото : МЗ РК27 декабря 2019, 15:03
Министр здравоохранения Елжан Биртанов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, сообщает zakon.kz.
- Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и родным погибших в авиакатастрофе под Алматы. Қайғыларыңызға ортақпын. Я держу ситуацию на личном контроле. Вся необходимая медицинская помощь и лекарственные средства пострадавшим будут обеспечены в полном объеме, - написал он в своем аккаунте в Facebook.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5000797-42a9e0cf8909f23485682d98b3e87366
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...