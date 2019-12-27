Биртанов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алматы

Вся необходимая медицинская помощь и лекарственные средства пострадавшим будут обеспечены в полном объеме.

Фото : МЗ РК

Министр здравоохранения Елжан Биртанов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, сообщает zakon.kz. - Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и родным погибших в авиакатастрофе под Алматы. Қайғыларыңызға ортақпын. Я держу ситуацию на личном контроле. Вся необходимая медицинская помощь и лекарственные средства пострадавшим будут обеспечены в полном объеме, - написал он в своем аккаунте в Facebook. Все новости по теме читайте здесь.

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