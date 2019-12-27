Причиной крушения Fokker-100 мог стать отказ двигателя, считает российский эксперт

Специалист считает, что "возраст" самолета не сыграл роли в авиакатастрофе.

Причиной крушения пассажирского самолета Fokker-100 в аэропорту Алматы мог стать отказ правого двигателя. К такому выводу пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов после анализа имеющихся данных. Об этом пишет Kp.ru.

- Обычный ближнемагистральный самолет. Двигатель у него находится сзади, турбовентиляторный. Достаточно апробированная конструкция, но в данном случае я склоняюсь к тому, что подвела именно техническая часть, не пилоты, - сказал Юрий Антипов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что на настоящий момент информации очень мало - в основном, это слова очевидцев и фотографии с места крушения, но все равно можно дать предварительную оценку случившемуся.

- По первым фактам создается впечатление, что был отказ одного из двигателей. То есть один двигатель перетянул другой, и, скорее всего, отказал правый двигатель. Соответственно, самолет сделал вираж со снижением - даже очевидцы это подтверждают, проскользил, ударился о двухэтажное здание и разрушился, - предположил эксперт.

По его словам, даже самая тщательная проверка лайнера не могла предотвратить трагедию, поскольку полностью осмотреть воздушное судно перед взлетом практически невозможно.

- Тем более, когда самолет начинает набирать скорость на старте, двигатели начинают работать на максимальном режиме. Никто на максимальном режиме не газует в условиях аэропорта (при проверке - прим. ред.) из-за шума в первую очередь. Поэтому все дефекты вылезают как раз в экстремальном режиме, - пояснил Антипов.

Технический специалист добавил, что не стоит считать проверку совсем бесполезной, ведь водители автомобилей тоже лишь поверхностно осматривают транспортное средство, и чаще всего этого бывает достаточно. Но когда роторы самолета начинают вращаться с огромной скоростью, даже самый маленький дефект, который на земле нельзя увидеть, может привести к катастрофе.

Что касается "возраста" потерпевшего крушения лайнера, а производство Fokker-100 было завершено еще в 1997 году, то, по мнению Антипова, это не играет роли.

- У любой модели самолета есть регламентные работы, и есть определенные ресурсы всех агрегатов. Если эти работы выполнены точно в срок... все в порядке, то самолет вполне может летать, - заявил авиаэксперт.

Точные же причины крушения, при котором погибли десятки людей, станут известны лишь после осмотра лайнера. Даже если по документам все проверки будут проставлены, а на деле их не было - специалисты об этом узнают.

- При доскональном, нормальном, неангажированном осмотре железо вам всегда расскажет правду, - подытожил собеседник Радио.

Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 7:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области, Талгарского района, между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи.

На данный момент число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек. (8 взрослых, 4 детей). Премьер-министр РК возглавил Правительственную комиссию. В составе комиссии заместитель Премьер-Министра, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. По предварительным данным, на борту находилось 93 пассажиров, 5 членов экипажа.

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