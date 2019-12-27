Семейные суды: фокус на психо-физиологическое, эмоциональное состояние детей и родителей

Верховенство обычного права, безупречный авторитет института биев – вот основа основ быта, философии казахов.

У казахов до 19 века не было сирот, вдов, разводов в обычном праве казахов был закон "әмеңгерлік" после смерти отца семейства старший или младший брат брал в обязанность воспитание племянников, тем самым ребенок не становился сиротой, безродным. Ответственность мужчин была очень высокой. Ребенок не терял связь с родом, знал семь колен своего рода. Верховенство обычного права, безупречный авторитет института биев – вот основа основ быта, философии казахов. Поэтому важно нам возрождать национальный код, о котором говорит в программе "Рухани жаңғыру" наш Елбасы. Сейчас, когда растет количество разводов, снижается рождаемость...

Какой же выход я вижу как многодетная мама, психолог из этой ситуации. Это профилактическая работа: учитывая психо-возрастные особенности детей правильно объяснять азы полового воспитания, сексуальной грамотности, ввести курс основы этики и психологии жизни в школах, обучать в ВУЗах по специальности "семейный психолог", углубленно изучать на примерах историю казахских обычаев, национальной педагогики и психологии, литературы, чаще проводить беседы с подростками, проводить тренинги с семейными психологами о семейно-брачных отношениях, об обязанностях супругов и тд.

Больше общаться с собственными детьми, поднимать авторитет ребенка, участвуя в школьной жизни, посещать классные часы, участвовать в различных школьных соревнованиях, особенно должны проявлять активность в жизни ребенка отцы. Даже если отец в разводе с матерью ребенка он должен участвовать в школьной жизни ребенка, например, играть в футбол с сыном и его друзьями, это запомниться ребенку на всю жизнь, поднимется у сына авторитет среди друзей.

Ни для кого не секрет, что сценарий при семейных драмах примерно такой: чаще агрессор мужчина применяет силу на супругу, женщина пишет заявление на мужа, сожителя, затем через 3 часа агрессор приходит домой застает женщину с детьми и может выместить свою агрессию еще сильней и женщина уходит из дома, скитается по родным, знакомым, а если учитывать менталитет, то остается дома, ұят, а когда совсем невозможно оставаться дома живет месяц в кризисном центре с детьми, порой уходят из дома, в чем были и она и дети. Какую же психологическую травму получают дети и их мать, порой, это рана, боль не проходит всю жизнь.

Ребенок очень болезненно это переживает. Проблема остается не решенной, так как у нас катастрофический не хватает психологов, в школах на 1,5-2 тыс. учащихся всего 1-2 психолога, с заработной платой 80 тыс., а в поликлиниках запись на месяц вперед.

А если мы будем использовать опыт зарубежных стран семейных судов на примере Германии, Великобритании, Польши, Японии отдельных штатов США, Малайзии и Сингапура, то агрессор, получив предписание от семейного суда, не сможет контактировать с женщиной и детьми, например месяц, оставит жилье и вся семья получит квалифицированную психологическую помощь, затем проходит в закрытой форме семейный суд, все члены семьи почувствуют безопасность, верховенство закона разрешатся брачно-семейные отношения, и члены семьи примут решение продолжать жить вместе или же цивилизованно разводиться, при этом фокус важно поставить на интересы ребенка, чтобы он морально и материально был защищен, получая достойные алименты и мать и дети, а затем дети общались с отцом.

Нам важно!!! Чтобы все осознавали ответственность за семью, за детей, за морально-психологический климат в семье и задавали себе вопрос какой я родитель, насколько хорошо знаю своего ребенка. Когда в семье царит счастье, любовь, взаимопонимание, то социально-экономические кризисы будут решаться, родители будут успешны в работе, детско-родительские отношения будут в гармонии, в обществе будет верховенство закона и все мы цивилизованно, счастливо заживем.

Желаю, чтобы у нас были гуманные, сенситивные, прозорливые, с безупречной репутацией судьи.

Гульнар Умарова, председатель родительской общественности г. Нур-Султан

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