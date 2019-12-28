Иск Сирии к США, новый инструмент спецслужб и два года в плену у педофила – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

В Украине хотят запретить СМИ цитировать российских чиновников, а также ввести полный запрет на любую информацию из России, кроме негативной. В Узбекистане запретили покупать криптовалюту. В Конгрессе назвали США фашистской страной. Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб. Замбия выгнала американского посла, защищавшего геев. Президент Ирака заявил о решении подать в отставку из-за продолжающихся в стране протестов. В Германии найден 15-летний подросток, пребывавший два года в плену у педофила. Ученые заявили, что к концу века уровень интеллекта у людей снизится наполовину. Популярный мессенджер ToTok, оказался инструментом спецслужб Объединенных Арабских Эмиратов. Пострадавшему в пожаре Нотр-Даму угрожает обрушение. В Эфиопии обнаружили древний город, который был частью могущественной империи, соперничавшей с Римом. Произошло и немало других событий, заслуживающих внимания. Обо всем этом можно прочесть в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном zakon.kz.

Новости ближнего зарубежья

Источник фото: naspravdi.info

Украинский закон о СМИ запретит медиаресурсам цитировать российских чиновников, в том числе президента России Владимира Путина. К такому выводу пришло издание "Страна.ua", проанализировав текст законопроекта. Сам документ еще не был опубликован, однако его текст оказался в распоряжении редакции. Как отмечает издание, целый раздел закона посвящен ограничениям, связанным с освещением действий России. Закон предполагает запрет на распространение информации, содержащей популяризацию или пропаганду государственных органов России, ее должностных лиц и организаций. Отмечается, что такая трактовка фактически означает полный запрет на любую информацию из России, кроме негативной.

В четверг российские СМИ сообщили, что в Москве правоохранители проводят обыск в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и задержали его основателя Алексея Навального. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. 9 октября Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получил финансирование из-за рубежа - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году, также были два транша из Испании и один из США.

ОБСЕ признал непрозрачным подсчет голосов на выборах в Узбекистане. Наблюдатели давали соответствующие указания во время подсчетов, но несмотря на это, глава миссии ОБСЕ Тана де Зулуета сообщила, что 42% выводов были отрицательными. "Мы приняли участие в подсчете голосов. Этот процесс был осуществлен членами миссии в 133 избирательных участках. Результаты подсчетов не были прозрачными. Не были соблюдены нормы законодательства. Кроме того, на местах менялись результаты. В некоторых случаях цифры были разными", - сказала глава миссии. Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные, районные и городские советы состоялись 22 декабря.

Александру Лукашенко в очередной раз задали вопрос о перспективах отмены смертной казни в Беларуси. Он ответил, что сохранение смертной казни помогает сохранять в государстве стабильность и не допускать распространения бандитизма. "Моратория не будет, потому что не имею права - референдум принял это решение (о необходимости сохранения смертной казни), поэтому только референдум может отменить", - сказал Лукашенко. Он также рассказал о жестких мерах, которые пришлось ему принимать в начале президентства, чтобы навести порядок в стране и прекратить деятельность организованных преступных групп.

А президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном часто пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему. "Совсем недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред", - подчеркнул президент РФ. Он также заявил, что некоторые страны Европы, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. Свидетельством служат документы и архивы переговоров.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам 2019 года заверил журналистов, что ему небезразлична судьба бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева. "Мне небезразлична его судьба, мы были соратниками. Были вместе в самые трудные годы для нашей страны, в 2005 и 2010 годах (годы мартовской и апрельской революций - ред.). Мы вместе боролись со всеми режимами, которые не воспринимал наш народ", - заявил Жээнбеков. По словам президента, в его адрес было множество нападок со стороны предшественника, но он на них никогда не отвечал. Напомним, спецслужбы Кыргызстана 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. В столкновениях его сторонников и силовиков пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. Впоследствии специальная госкомиссия возложила всю ответственность за произошедшее на Атамбаева.

Также президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что его страна готова поменяться территориями с Таджикистаном в приграничных районах. Об этом сообщил CentralAsia (TJ). По его словам, два года назад переговоры были приостановлены, но сейчас возобновилась работа в этом направлении. С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым несколько раз встречались по этому вопросу, добавил он. Также Жээнбеков сообщил, что в декабре в КР должна прибыть делегация из Таджикистана. "Каждый день я спрашиваю про Баткенскую область, интересуюсь ситуацией на границе. Просим Всевышнего, чтобы было тихо на границе. Вопросы границ у меня под контролем", - сказал глава государства.

В Узбекистане запретили покупать криптовалюту. Национальное агентство проектного управления Узбекистана издало соответствующее распоряжение, которое практически полностью ограничивает использование криптовалют в стране. Согласно документу, резиденты Узбекистана не смогут покупать и продавать биткоин и другие криптомонеты, а также использовать их в качестве платежного средства. При этом правительство рассчитывает привлечь в страну крупнейшие криптовалютные биржи. Правительство уже готовит правила работы таких организаций на территории страны.

В Туркменистане власти Дашогуза (город на северо-востокестраны) велели местным кафе, ресторанам и диско-барам закрыть свои заведения в праздничные дни 30 и 31 декабря, а также 1 января. Также заведениям предписано ограничить работу и 29 декабря, до 18 часов. Запрет на деятельность, введен в целях "обеспечения порядка, спокойствия и безопасности в общественных местах, а также предотвращения нарушений дисциплины". Владельцам заведений общепита предписано пускать несовершеннолетних гостей только в сопровождение их родителей, не продавать подросткам алкоголь и сигареты, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Геополитика

Источник фото: kub.media

"Википедия" заблокировала страницу о фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", в которой сыграл небольшую роль президент США Дональд Трамп. Фрагмент второй части новогоднего фильма 1992 года снимали в отеле "Плаза" в Нью-Йорке. В то время пятизвездочной гостиницей владел Трамп. Он получил 30-секундную роль в кинокартине. На странице фильма в "Википедии" 18 декабря появились обновления. Там добавили новую строчку: "18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером "Один дома-2", который был привлечен к импичменту Палатой представителей США". После этого администрация интернет-энциклопедии закрыла для пользователей возможность свободного редактирования этой страницы.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме "Один дома–2". "Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", - сказал он, общаясь по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде.

КНДР предупредила о возможном "рождественском подарке" в декабре, указав, что у США все меньше времени для переговоров о денуклеаризации. Ожидается, что Пхеньян больше не потребует отмены санкций. А наоборот усилит свою идеологию государственного самообеспечения. Президент США Дональд Трамп не исключил, что "рождественским сюрпризом" от лидера КНДР Ким Чен Ына будет не ракетный пуск. "Посмотрим, что будет. Может, это хороший подарок. Может, этот подарок будет заключаться в том, что он пришлет мне прекрасную вазу вместо ракетного испытания", - сказал он.

А в Конгрессе назвали США фашистской страной. "В США нет "продвинутого общества", страна становится "фашистской" и удовлетворяет потребности только богатых граждан", – заявила конгрессвумен, демократка Александрия Окасио-Кортес. Политик призвала бороться с существующим государственным строем. "Кого волнует, сколько золота мы добываем, если мы не можем создать продвинутое общество?" - отметила член Конгресса и призвала "выгнать" президента Дональда Трампа.

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. Он отметил, что США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является "международным вором". "Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю", — заявил политик. Ранее президент США Дональд Трамп вывел из этого региона большую часть войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.

Днем позже стало известно, что сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. "Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", - заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen. Она подчеркнула, что сирийскую территорию и нефтяные месторождения освободят от американского и другого присутствия. Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны.

А президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб. "Россия, Сирия и Иран убивают или готовятся убить тысячи невинных гражданских лиц провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция многое делает, чтобы остановить эту бойню", - написал он в четверг в своем Twitter. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении от террористов более 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Замбия выгнала американского посла из-за геев. Президент страны подчеркнул, что его не пугает даже возможное лишение 500 миллионов долларов американской помощи. Американский посол в Замбии Даниэль Фут раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет и обвинил чиновников в хищении миллионов долларов из государственного бюджета. После критики Фута на него обрушились власти Замбии. Президент страны Эдгар Лунгу заявил, что не желает видеть дипломата. Фут был назначен послом в Замбии президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2017 года.

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за продолжающихся в стране протестов. Салех отметил, что его решение также продиктовано неспособностью договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Ранее стало известно, что парламент Ирака согласился с требованиями протестующих и принял новый закон о выборах. Согласно документу, депутатов можно будет выбрать не только из партийных списков, как это было раньше. Кроме того, каждый член правительства будет представлять определенный избирательный округ; ранее это делали целые группы парламентариев. Демонстрации в Ираке продолжаются с октября. Люди добиваются роспуска парламента — Совета представителей Ирака — и проведения новых выборов.

Генеральный директор компании Boeing Деннис Меленберг подал в отставку со своего поста. Его обязанности временно будет исполнять финансовый директор компании Грег Смит. 13 января новым генеральным директором и президентом Boeing станет Дэвид Калхун, бывший генеральный директор компании Nielsen и GE Infrastructure и член совета директоров Boeing. Отставка, как следует из заявления компании, должна способствовать восстановлению ее репутации, пострадавшей из-за скандала вокруг самолета 737 MAX.

ЧС и криминал

Источник фото: heraldodemexico.com.mx

Более двух тонн топлива попали в воду из-за затонувшей в Тихом океане баржи. Топливо разлилось в акватории входящего в состав эквадорских Галапагосов острова Сан-Кристобаль. "Национальный парк Галапагосских островов и ВМС Эквадора установили защитные барьеры и впитывающие материалы, чтобы снизить риск для окружающей среды в результате затопления баржи "Орка" с 600 галлонами (2271 литр) дизеля на борту", - говорится в сообщении администрации национального парка в Twitter. По данным газеты Comercio, баржа "Орка" затонула в воскресенье, когда на нее упал подъемный кран во время погрузки. Члены экипажа выпрыгнули с судна, один человек был ранен.

На одной из трасс в американском штате Вирджиния произошла крупная авария. Полиция насчитала как минимум 69 поврежденных транспортных средств. По первоначальным данным, 51 человек травмирован. Информации о жертвах нет. В Региональный медицинский центр Риверсайд, по словам одного из его сотрудников, поступило 25 человек с места аварии. Один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии.

В Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом. Инцидент произошел в городе Кроли Даун в английском графстве Западный Сассекс. По информации газеты Daily Mail, преступление совершил "обезумевший" молодой человек, который перерезал женщинам горло. Газета Express в свою очередь информировала о том, что убийца знал своих жертв.

В Германии нашли 15-летнего подростка, который пропал два года назад. Юношу обнаружили в чулане в доме у 44-летнего безработного мужчины, к которому правоохранители пришли с обыском, заподозрив его в распространении детской порнографии. Подросток был объявлен в розыск в 2017 году после того, как ушел к друзьям и не вернулся домой. Никаких следов насилия на теле подростка не обнаружили, однако соседи рассказали полиции, что слышали в доме странные крики. Мальчика вернули родным. Расследование продолжается.

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга. Туда его привезли для продления меры пресечения в виде заключения под стражу, однако он смог улучить момент и покончил с собой с помощью подручных средств. По данным агентства "Оперативное прикрытие", самоубийство было совершено во Фрунзенском районном суде. Несмотря на то, что пострадавшему была оказана первая помощь, а бригада скорой оперативно прибыла на место, спасти мужчину не удалось.

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!". Инцидент произошел вечером 23 декабря. Очевидец рассказал, что после этого грабитель, которого полиция идентифицировала как 65-летнего Дэвида Оливера, отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться правоохранителей. По заявлению полиции, Оливер не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не нашли. Как отмечает издание, очевидцы сообщили, что прохожие собрали разбросанные грабителем деньги и вернули их банку. Тем не менее, сержант полиции Джим Джеффокат заявил о пропаже в результате инцидента "тысяч долларов".

В Японии, за убийство японской семьи в 2003 году, казнили гражданина Китая. Смертный приговор бывшему китайскому студенту был вынесен в 2011 году. Осужденный был казнен утром 25 декабря. "Жестокий поступок, унесший жизни всей семьи, в том числе детей в возрасте 8 и 11 лет, был совершен из корыстных целей. После тщательного и взвешенного рассмотрения мной был отдан приказ о приведении смертного приговора в действие", - цитирует телеканал NHK слова японского министра. Гражданин Китая по имени Вэй Вэй вместе с двумя другими китайскими студентами совершил в 2003 году ограбление и убийство семьи из четырех человек в городе Фукуока на японском острове Кюсю.

Общество

Источник фото: vokrugsveta.ua

К концу века уровень интеллекта у людей снизится наполовину. Американские ученые считают, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере отрицательно отражается на интеллектуальных способностях людей. Специалисты рассмотрели два сценария. В первом человечество уменьшает количество выбрасываемого в атмосферу парникового газа, во втором выбросы остаются на прежнем уровне. Оказалось, что когнитивные способности учащихся снижаются в любом случае. По прогнозам ученых, в лучшем случае к 2100 году интеллект упадет на 25%, в худшем — на 50.

Мессенджер ToTok, обещающий своим пользователям "безлимитные голосовые и видеозвонки", а также "быстрый и безопасный обмен сообщениями", оказался инструментом спецслужб Объединенных Арабских Эмиратов. Как выяснилось, власти ОАЭ используют приложение-шпион для слежения за установившими его людьми. Мессенджер, вышедший всего несколько месяцев назад, уже привлек миллионы пользователей на Ближнем Востоке и за его пределами, а на прошлой неделе программа даже стала одной из самых скачиваемых в США. ToTok был удален из магазинов Google Play и App Store. Представители Breej Holding, DarkMatter и правительства ОАЭ расследование пока не прокомментировали.

Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили. Как информировали в четверг в МИД Соединенного Королевства, замена автопарка станет частью программы по превращению дипломатической службы в одну из самых экологичных в мире. В общей сложности электрические кроссоверы Jaguar I-Pace будут направлены в 30 диппредставительств Великобритании по всему миру - от Монреаля и Рио-де-Жанейро до европейских столиц, Абу-Даби и Сиднея.

Также стало известно, что Нотр-Даму угрожает обрушение. "Собор все еще не в безопасности до тех пор, пока не снимут леса. С вероятностью в 50% они могут обрушиться на своды собора, так что здание до сих пор очень хрупкое", – убеждает настоятель собора архипресвитер Патрик Шове. В этом году в соборе не будет впервые с конца XVIII столетия рождественской службы – тогда ее отменили из-за Французской революции. Ожидается, что полноценные восстановительные работы начнут ближе к 2021 году. Напомним, собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и пострадала несущая конструкция. Структура собора и основные реликвии, которые хранились в нем, уцелели.

На севере Эфиопии археологи обнаружили древний город, который был частью могущественной Аксумской империи, соперничавшей с Римом. Охватывая в период расцвета территории современных Эфиопии, Эритреи, Джибути, Сомали и часть Аравийского полуострова, это процветающее и разнородное по населению государство играло важную роль в торговле между Римской империей и древним Востоком. Радиоуглеродное датирование найденных предметов доказывает, что город был обитаем в течение всего срока существования Аксумской империи — 1400 лет, а самые ранние предметы относятся еще к так называемому "доаксумскому" периоду. И в этом заключается главное открытие, которое опровергает мнение о том, что перед появлением аксумской цивилизацией древние поселения пришли в упадок. Теперь же ясно, что Аксумское царство было прямым преемником предыдущих государственных образований.

Подготовил Владимир Демидов

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