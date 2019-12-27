Около 20 млрд тенге неэффективно использовали в Минкультуры и спорта

С 2010 года не осуществлено производство фильмов по 48 сценариям.

По итогам проведенного государственного аудита министерства культуры и спорта, выявили неэффективное использование около 20 млрд тенге, которые были направлены для съемок отечественных фильмов, сообщил член счетного комитета Талгат Жакан, передает корреспондент zakon.kz.

- С 2010 года не осуществлено производство фильмов по 48 одобренным сценариям, не вышли в прокат 185 из 325 отснятых картин, затраты по которым составили более 19 млрд тенге. Доходы, полученные от трансляции через кинотеатры и телевидение, не покрывают затраты произведенных фильмов, — сообщил на заседании счетного комитета Жакан.

Для примера он добавил, что на протяжении 9 лет произведена 161 картина, затраты на которые составили 42 млрд 951 млн тенге, тогда как сумма дохода 698 млн тенге или всего 1,6 %.

- В настоящее время отраслеобразующее предприятие киноиндустрии "Казахфильм" имеет изношенную материально-техническую базу. Вместе с тем при надлежащей модернизации появилась бы возможность самоокупаемости "Казахфильма", как , например, киноконцерта "Мосфильм" и национального агентства "Узбеккино", — отметил член счетного комитета.

В свою очередь ответственный секретарь министерства культуры и спорта Бакытжан Темирболат сказал, что министерством уже утвержден план мероприятий по устранению нарушений, выявленных по итогам государственного аудита.

- АО "Казахфильм" возместил в доход бюджета 2 млн 296,6 тыс тенге, в том числе 376,5 тыс тенге, сверхсметных расходов по производству фильмов. Также возвращено 1 млн 920 тыс тенге штрафных санкций за некачественное двух документальных фильмов, которые не соответствуют хронометражу, — сказал Темирболат.

Он заверил, что все озвученные рекомендации будут исполнены своевременно, в полном объеме, а вопрос эффективного использования бюджетных средств будет находиться на постоянном контроле.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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