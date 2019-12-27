Курсы валют на выходные дни

Доллар и евро снова начали расти.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 380,44 тенге (+1,47).

Средневзвешенный курс евро составил 423,71 тенге, объем торгов 806 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1475 тенге (+0,0045), объем торгов 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара был 378,3-379,9 тенге. , в среду, 18 декабря - 384,3-385,7 тенге.

В торгах приняли участие 14 членов KASE.

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