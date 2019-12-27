Илья Ильин высказался о завершении карьеры

Ильин остался без медалей на Кубке Катара, он выступил в весовой категории до 96 килограммов и занял в итоговой таблице пятое место.

Знаменитый казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин заявил о возможном завершении спортивной карьеры, пишет Sputnik.

- Думаю, самое провальное выступление в моей жизни было в Дохе. Настроения все меньше и меньше. Не скажу, что я на подъеме сил. Теперь задача максимум — хотя бы выступить удачно в Узбекистане, потом в Нур-Султане. Если я не прохожу ни по результатам, ни по очкам, наверное, я буду прощаться с помостом, скорее всего. Потому что на Олимпиаду не попадаю, - заявил Ильин.

Илья Ильин остался без медалей на Кубке Катара, он выступил в весовой категории до 96 килограммов и занял в итоговой таблице пятое место.

- Люди в Дохе с большим уважением меня встречали, поддерживали. Это очень ценно, - добавил он.

В 2016 году Ильина лишили двух золотых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов из-за того, что в крови у него были обнаружены запрещенные вещества. В 2018-м Ильин вернулся в большой спорт, но не порадовал казахстанцев своими результатами.

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