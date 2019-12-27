Врач из Нур-Султана погибла при крушении самолета в Алматы
Еще один медик - в больнице.
Фото : Fecebook/Aida Alzhanova27 декабря 2019, 16:40
Арман Исина, врач из Нур-Султана, погибла в результате крушения самолета в Алматы, передает zakon.kz.
- Печальная новость. На этом борту находились два наших сотрудника. Исина Арман и Мукашева Салтанат были зачислены по договору координаторами Программы управления заболеваниями (ПУЗ). Страшно читать такие новости... списки погибших... в них оказалась фамилия Арман Исиной. Большая потеря. Несколько лет назад именно она внедряла пилотный проект ПУЗ сначала в одной области, а затем по всему Казахстану. Иманды болсын. Салтанат Мукашева сейчас находится в больнице. Желаем ей скорей пойти на поправку, - сообщается на странице 10 поликлиники столицы в Facebook.
Коллектив Городской Поликлиники №10, в лице руководителя Гульнар Алпысбековой, выражает соболезнования всем родным погибших в этом ЧП.
В связи со случившимся поликлиника отменила все праздничные мероприятия.
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