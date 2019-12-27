Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Врач из Нур-Султана погибла при крушении самолета в Алматы

Еще один медик - в больнице.

Фото : Fecebook/Aida Alzhanova27 декабря 2019, 16:40

Арман Исина, врач из Нур-Султана, погибла в результате крушения самолета в Алматы, передает zakon.kz.

- Печальная новость. На этом борту находились два наших сотрудника. Исина Арман и Мукашева Салтанат были зачислены по договору координаторами Программы управления заболеваниями (ПУЗ). Страшно читать такие новости... списки погибших... в них оказалась фамилия Арман Исиной. Большая потеря. Несколько лет назад именно она внедряла пилотный проект ПУЗ сначала в одной области, а затем по всему Казахстану. Иманды болсын. Салтанат Мукашева сейчас находится в больнице. Желаем ей скорей пойти на поправку, - сообщается на странице 10 поликлиники столицы в Facebook.

Коллектив Городской Поликлиники №10, в лице руководителя Гульнар Алпысбековой, выражает соболезнования всем родным погибших в этом ЧП.

В связи со случившимся поликлиника отменила все праздничные мероприятия.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты