Черная пятница. В Алматы произошел пожар и сбили насмерть человека
Казахстанцы в комментариях назвали этот день "черным".
В соцсетях делятся сообщениями о пожаре и смертельном ДТП в Алматы, передает zakon.kz.
Пожар произошел в многоэтажном доме на пересечении Абая - Розыбакиева. Подробности ЧП запрошены у ДЧС Алматы.
Смертельный наезд на человека произошел по ул. Толе би.
- По Толе би перед Розыбакиева на восток человека сбили насмерть. Друзья берегите себя! Нас всех ждут дома, - сказано в описании к видео на kris_p_brothers_official.
По предварительной информации, погибшая - пожилая женщина, которая переходила дорогу в пробке между машинами. По этому ЧП также запрошена информация у ДП города.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По Толе би перед Розыбакиева на восток человека сбили насмерть. Друзья берегите себя! Нас всех ждут дома✊????????☝???? @kris.p.almaty.official
Казахстанцы в комментариях назвали этот день "черным".
- Что за конец года то((
- Что за день сегодня!!!
- Черная пятница
- Обычно такое происходит после затмения...
- Сегодня ещё умерла прям в школе моя учительница по черчению... что за день??
Подобные комментарии оставляют казахстанцы.
Сегодня утром в Алматы разбился самолет. Погибли 12 человек.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!