Черная пятница. В Алматы произошел пожар и сбили насмерть человека

Казахстанцы в комментариях назвали этот день "черным".

В соцсетях делятся сообщениями о пожаре и смертельном ДТП в Алматы, передает zakon.kz.

Пожар произошел в многоэтажном доме на пересечении Абая - Розыбакиева. Подробности ЧП запрошены у ДЧС Алматы.

Смертельный наезд на человека произошел по ул. Толе би.

- По Толе би перед Розыбакиева на восток человека сбили насмерть. Друзья берегите себя! Нас всех ждут дома, - сказано в описании к видео на kris_p_brothers_official.

По предварительной информации, погибшая - пожилая женщина, которая переходила дорогу в пробке между машинами. По этому ЧП также запрошена информация у ДП города.

Казахстанцы в комментариях назвали этот день "черным".

- Что за конец года то(( - Что за день сегодня!!! - Черная пятница - Обычно такое происходит после затмения... - Сегодня ещё умерла прям в школе моя учительница по черчению... что за день??

Подобные комментарии оставляют казахстанцы.

Сегодня утром в Алматы разбился самолет. Погибли 12 человек.

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