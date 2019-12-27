Какая погода будет 31 декабря 

Консультативный прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

В новогодние праздники и выходные дни погоду в большинстве областей республики будет определять циклон и связанные с ним фронтальные разделы, связи с чем ожидаются осадки, усиление ветра, местами образование туманов и гололедицы на дорогах, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Какая погода будет в новогодние праздники

В течение прогнозируемого периода ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от 8…16 мороза до 3…11 мороза, днем от 0…8 мороза до 3 мороза…5 тепла,

в северо-западных регионах ночью от 15…25 мороза до 7…15 мороза, днем от 5…15 мороза до 0…8 мороза,

в северных и центральных регионах ночью от 12…25 мороза до 5…18 мороза, днем от 5…16 мороза до 0…8 мороза,

в восточных регионах ночью от 10…18 мороза до 15…23 мороза, днем от 2…10 мороза до 7…12 мороза,

в юго-западных, южных и юго-восточных регионах ночью от 0…8 мороза до 5…15 мороза, днем от 0…7 тепла до 5…10 тепла.

Погода в Нур-Султане

31 декабря переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15…20 мороза, днем 8…13 мороза.

1 января переменная облачность, временами снег, метель, усиление юго-западного ветра 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17 мороза, днем 5…10 мороза.

2-3 января переменная облачность, временами снег, метель, усиление юго-западного ветра 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8…13 мороза, днем 3…8 мороза.

4 января переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12…17 мороза, днем 8…13 мороза.

Погода в Алматы

31 декабря переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза…2 тепла, днем 0…5 тепла.

1 января переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3…8 мороза, днем 0…5 тепла.

2 января переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5…10 мороза, днем 0…5 тепла.

3 января переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5…10 мороза, днем 3…8 тепла.

4 января переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2…7 мороза, днем 3…8 тепла.

Погода в Шымкенте

31 декабря переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 0…5 мороза, днем 3…8 тепла.

1-3 января переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 3…8 мороза, днем 5…10 тепла.

4 января переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 3…8 мороза, днем 0…5 тепла.

Консультативный прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

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