Крушение самолета в Алматы. Токаев собрал срочное совещание

Память погибших почтили минутой молчания.

Глава государства провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В резиденции "Акорда" состоялось экстренное совещание с участием премьер-министра, руководства Администрации Президента, секретаря Совета безопасности, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров внутренних дел, информации и общественного развития, здравоохранения в связи с крушением пассажирского самолета близ аэропорта города Алматы.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование семьям и родным погибших. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Президент заслушал отчеты премьер-министра Аскара Мамина, генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Глава государства поручил Правительству совместно с акиматами г. Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших семьям в размере 4 млн тенге. Кроме того, родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

В связи с объявлением 28 декабря общенационального траура Касым-Жомарт Токаев поручил приспустить государственные флаги и отменить все увеселительные мероприятия в стране.

27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 93 пассажира, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. В МВД подтвердили гибель 12 человек при крушении самолета. Создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны. По факту гибели людей при крушении самолета близ Алматы начато расследование.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!