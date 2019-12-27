ЧП авиакомпании Bek Air за последние три года

К счастью, пострадавших не было.

Утром 27 декабря в Алматы произошло крушение пассажирского самолета компании Bek Air. Самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Zakon.kz вспомнил чрезвычайные происшествия авиакомпании Bek Air за последние несколько лет.

2016

27 марта в аэропорту столицы при посадке у самолета компании Bek Air развалилась передняя стойка шасси. Самолет рейсом Z9 2041 "Астана –Кызылорда" должен был приземлиться в 10 часов утра. Однако это произошло на 45 минут позже из-за подготовки полосы для внештатного приземления.

Предварительной причиной совершения аварийной посадки воздушного судна является не выпуск передней стойки шасси. На борту воздушного судна находился 121 человек, из них 116 пассажиров и 5 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет. Экипаж был представлен к государственной и ведомственным наградам.

Позднее, была установлена истинная причина инцидента.

- Так, к невыпуску передней стойки шасси привело частичное подклинивание троса привода гидроагрегата, управляющего цилиндром уборки и выпуска стойками шасси самолета, что вызвало образование эффекта гидрозамка в цилиндре уборки и выпуска передней стойки шасси, — говорится на сайте авиакомпании.

2017

18 мая по техническим причинам после взлета из Астаны борт авиакомпании "Bek Air" вынужденно вернулся в аэропорт.

Произошло это потому что передняя стойка шасси не встала на место. После осмотра, уже на земле, самолет было решено поменять. Пассажиры вылетели другим бортом, имеющийся же решено было перегнать в Алматы, для технических работ и выяснения причин поломки. Управление по расследованию авиационных происшествий МИР РК разрешение на технический перегон самолета дало.

2018

1 марта самолет, выполняющий рейс Z92021 по направлению Актау - Уральск, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Актау вскоре после взлета.

- Через 15 минут после взлета самолет пошел резко вниз, в салоне активировалась система подачи кислорода и "выпрыгнули" маски. Мы все жутко испугались, стюардессы не отвечали на наши вопросы. В салоне началась паника, кислорода не хватало. Была небольшая неразбериха с масками для подачи кислорода, не всем хватило масок. Кто-то плакал, кто-то молился. Честно сказать, было страшно. Ни экипаж, ни стюардессы нам не сообщили о том, что будет предпринята аварийная посадка самолета. Самолет летел на низкой высоте вплоть до аэропорта. Среди пассажиров были маленькие дети. Думаю, что нам повезло благодаря мастерству пилотов, которые благополучно смогли посадить самолет, - рассказала пассажирка Марина.

Спустя два часа пассажирам предоставили другой борт, на котором они смогли все же добраться до Уральска.

12 декабря авиакомпания отменила рейс Астана – Алматы из-за технической неисправности.

- Рейс Z9 2121 авиакомпании "Бек Эйр" по маршруту Астана – Алматы от 12 декабря вылетел в 3:00 по времени Астаны. Однако по технической причине (неисправность ВС, рег.номер UP-F1014) в 4:23 приземлился в аэропорту Астаны. После приземления все пассажиры были высажены в терминал. После устранения неисправности в 5:30 данный борт планировал вылететь в Алматы. Однако, в 7:14 авиакомпания проинформировала аэропорт Астаны об отмене рейса Z9 2121 по маршруту Астана – Алматы, - сообщили в КГА.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!