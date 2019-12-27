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Люди с цветами идут к аэропорту Алматы

По информации МВД, погибли 12 человек.

Фото : пресс-служба аэропорта27 декабря 2019, 17:37

Алматинцы в знак скорби по погибшим пассажирам рейса Алматы - Нур-Султан авиакомпании Bek air оставляют у главного входа в терминал цветы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы, 18 в тяжелом состоянии.

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