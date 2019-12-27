Причины крушения самолета выясняет главный госинспектор труда

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Причины крушения самолета близ Алматы выясняет главный госинспектор труда, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В настоящее время на месте происшествия работает председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК - главный инспектор труда РК Ербол Нургалиев, который выясняет обстоятельства и причины авиакатастрофы.

Трагическое происшествие произошло 27 декабря т.г. в 7 часов 22 минуты. Борт авиакомпании "Бек Эйр", рейс № Z2100, следовавший по направлению Алматы – Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Далее, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажиров и 5 членов экипажа.

Незамедлительно начались спасательные работы по эвакуации пассажиров, возгорание не произошло.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек, пострадавших - 35 человек, из них 5 человек в крайне тяжелом состоянии доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Для расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы создана Правительственная комиссия в состав которой включены представители различных государственных органов.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!