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Отчима, забившего ребенка до смерти, осудили в Алматы

Ему дали 18 лет.

Фото : pixabay.com27 декабря 2019, 18:00

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор отчиму, который избил до смерти двухлетнего ребенка, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчину признали виновным по пункту 3 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщалось, 23 сентября этого года ребенок вместе отчимом направлялся домой, при этом капризничал. Отчим, пытаясь его "успокоить", нанес 3-4 удара, отчего ребенок упал, ударился головой и потерял сознание. Далее у отчима возник умысел на убийство ребенка, в связи с чем он со всей силы ударил его в область живота. Прохожий, увидев происходящее, вызвал скорую помощь. Малыш не выжил.


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