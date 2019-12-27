Токаев поручил проверить деятельность всех авиакомпаний
А также проверить объекты авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.
Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание в связи с крушением самолета близ Алматы, на котором дал ряд поручений, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе совещания Президент дал следующие поручения:
– обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета;
– принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО "Авиационная администрация Казахстана" квалифицированными специалистами;
– провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.
Генеральной прокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта г. Алматы.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!