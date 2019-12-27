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Токаев поручил проверить деятельность всех авиакомпаний

А также проверить объекты авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.

Фото : Акорда27 декабря 2019, 18:02

Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание в связи с крушением самолета близ Алматы, на котором дал ряд поручений, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе совещания Президент дал следующие поручения:

– обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета;

– принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО "Авиационная администрация Казахстана" квалифицированными специалистами;

– провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.

Генеральной прокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта г. Алматы.

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