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Родственников пострадавших в авиакатастрофе будут перевозить бесплатно

Время вылета рейса из Нур-Султана в 05:00 утра, время вылета из Алматы в 07.10.

Фото : Kapital.kz27 декабря 2019, 18:46

Группа компаний Air Astana вводит дополнительные рейсы между Алматы и Нур-Султаном 28 декабря 2019 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев".

Время вылета рейса из Нур-Султана в 05:00 и в 10:00 утра , время вылета из Алматы в 07.15 и 7.45 утра.

Близкие родственники пострадавших пассажиров при крушении самолета авиакомпании Bek air будут перевезены бесплатно.

Кроме того, в период новогодних праздников и каникул группа компаний Air Astana вводит дополнительные рейсы из Алматы в Нур-Султан, Актобе, Актау и Атырау.

Просим обратить внимание, что для гарантии лучшей цены пассажирам рекомендуется бронировать билеты на airastana.com и flyarystan.com, а также через аккредитированные казахстанские агентства. На других интернет-ресурсах стоимость может отличаться.

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