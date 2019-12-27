МИД Турции выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Разделяя это горе с народом дружественного и братского Казахстана, просим милосердия от Аллаха к погибшим, выражая соболезнования их близким, желаем им стойкости.

Министерство иностранных дел Турции сделало заявление в связи с авиакатастрофой в Казахстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Телерадиокомпанию Турции (TRT).

Заявление Министерства иностранных дел Турецкой Республики в связи с аварией самолета в Казахстане:

27 декабря 2019 года, №371 Сегодня мы с большим сожалением узнали о том, что при вылете из Алматы потерпел крушение самолет рейса Алматы-Нур-Султан, а также, что на борту самолета и в районе его падения погибли и получили ранения люди. Разделяя это горе с народом дружественного и братского Казахстана, просим милосердия от Аллаха к погибшим, выражая соболезнования их близким, желаем им стойкости. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.

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