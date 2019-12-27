Более тысячи человек задействованы в ликвидации последствий крушения самолета в Алматы

В аэропорту города Нур-Султан организована работа по оказанию экстренной психологической помощи родственникам пострадавших.

С получением информации о крушении пассажирского самолета на базе ситуационного Центра Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК был создан республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС и координации действий взаимодействующих экстренных и заинтересованных служб гражданской защиты (МВД, МИИР, МЗ, МО, МЭ, МСХ, МЦРИАП, Казгидромет и НГ), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Начальник Республиканского оперативного штаб – заместитель председателя КЧС полковник Нурмагамбетов Т.К.

Также, на территориальном уровне оперативные штабы были созданы в ДЧС гг. Нур-Султан, Алматы, Алматинской и Костанайской областей и два штаба в международных аэропортах гг.Нур-Султан и Алматы.

Организована работа телефонов "Горячая линия" для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в Ситуационном центре КЧС, гг.Нур-Султан, Алматы, Алматинской и Костанайской областей. На номер горячей линии поступило 917 звонков и оказана экстренная психологическая помощь 30-ти родственникам пострадавших. На телефоны горячей линии поступили звонки из посольств и представительств Нидерландов, США, Филиппин, Финляндии, России, Словакии и Германии.

В аэропорту города Нур-Султан организована работа по оказанию экстренной психологической помощи родственникам пострадавших, в данной работе задействовано 23 психолога, в том числе 2 психолога и 1 бригада Центра медицины катостроф КЧС, а также 18 психологов из медицинских организаций управления общественного здравоохранения городаНур-Султан и три психолога аэропорта.

Для пострадавших при крушении самолета КЧС организована работа по сдаче крови личным составом ДЧС городов Нур-Султан и Алматы.

Всего в спасательной операции задействовано 984 человека, 72 ед. техники и 33 бригады скорой медицинской помощи: ДЧС г.Алматы и Алматинской области (60 сотрудников и 16 ед. техники), Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС (24 работников, 4 кинологических расчета и 4 ед. техники), ДП г.Алматы (470 сотрудников полиции и 40 ед. техники), НГ (420 человек и 10 ед. техники), Служба спасения акимата г.Алматы (10 работников и 2 ед. техники).

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