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Марат Нургужин освобожден от должности вице-министра

Его переводят на другую работу.

Фото : primeminister.kz27 декабря 2019, 19:40

Постановлением Правительства РК Нургужин Марат Рахмалиевич освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Его переводят на другую работу.

Марат Нургужин родился в 1957 году в Акмолинской области. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Баумана. Трудовую деятельность начал в 1980 г.

В разные годы работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, Министерстве образования и науки РК, АО "Национальный научно-технологический холдинг "Самгау", АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".

В 2016–2019 гг. — вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.


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