В Алматы едва не сгорели кафе и административное здание
Жертв и пострадавших нет.
Сильный пожар произошел в Алматы. Сгорело складское помещение по адресу улица Радостовца 73, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
Сообщение о возгорании в Алмалинском районе поступило на пульт 101 в 21:25.
Пожарные прибыли за 8 минут. Горело помещение на первом этаже, где располагались продуктовый магазин, склад и кондитерский цех. Администрация объекта уверила, что людей внутри нет.
Создалась угроза перехода огня на примыкающие девятиэтажное административное здание, а также кафе Бухара. Для ликвидации и тушения пожара были поданы 11 пожарных стволов с установкой автолестницы и была организована бесперебойная передача воды - гидранты располагались в 20 метрах от места возгорания.
Принятыми мерами удалось не пустить огонь на девятиэтажку, кафе и склады с ТМЦ. Успели также эвакуировать грузовик марки "Hyundai".
Пламя было локализовано за 37 минут. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара 260 кв.м.
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