В Алматы едва не сгорели кафе и административное здание

Жертв и пострадавших нет.

Сильный пожар произошел в Алматы. Сгорело складское помещение по адресу улица Радостовца 73, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Сообщение о возгорании​ в Алмалинском районе поступило на пульт 101 в 21:25.

Пожарные прибыли за 8 минут. Горело помещение на первом этаже, где располагались продуктовый магазин, склад и кондитерский цех. Администрация объекта уверила, что людей внутри нет.

Создалась угроза перехода огня на примыкающие девятиэтажное административное здание, а также кафе Бухара. Для ликвидации и тушения пожара были поданы 11​ пожарных​ стволов​ с установкой автолестницы и была организована бесперебойная передача воды - гидранты располагались в 20 метрах от места возгорания.

Принятыми мерами удалось не пустить огонь на девятиэтажку, кафе и склады с ТМЦ. Успели также​ эвакуировать грузовик марки "Hyundai"​.

Пламя​ было локализовано​ за 37 минут.​ Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара 260 кв.м.

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