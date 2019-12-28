Упасть BMW с моста помешал фонарный столб

Водитель чудом не пострадал.

Серьезная авария, пусть и с участием одного автомобиля произошла в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль BMW 5 двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. Водитель стал поворачивать на проспект Сейфулина, но не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Упасть с дороги ему помешало ограждение моста и фонарный столб.

Бетонные фрагменты моста посыпались вниз, и по словам очевидцев, повредили стоящие внизу автомобили.

Пострадавших нет.

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