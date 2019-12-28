"Сарыарка" уступила "Ладе"

Итог матча 2:3.

В Караганде "Сарыарка" в матче чемпионата ВХЛ сыграла с тольяттинской "Ладой", сообщает Sports.kz.



Тольяттинцы Александр Тимирев и Филипп Толузаков дважды поразили ворота карагандинцев, но Эдгарс Кулда "размочил" счет, реализовав буллит в первом периоде. Андрей Белозеров во второй двадцатиминутке увеличил отрыв от хозяев льда. Александр Ремов в третьем отрезке игры попытался догнать гостей, но победа осталась за "Ладой".



29 декабря в Караганде "Сарыарка" сыграет с самарским клубом "ЦСК ВВС".



"Сарыарка" — "Лада" 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

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