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"Сарыарка" уступила "Ладе"

Итог матча 2:3.

Фото : legalbet.kz28 декабря 2019, 01:54

В Караганде "Сарыарка" в матче чемпионата ВХЛ сыграла с тольяттинской "Ладой", сообщает Sports.kz.

Тольяттинцы Александр Тимирев и Филипп Толузаков дважды поразили ворота карагандинцев, но Эдгарс Кулда "размочил" счет, реализовав буллит в первом периоде. Андрей Белозеров во второй двадцатиминутке увеличил отрыв от хозяев льда. Александр Ремов в третьем отрезке игры попытался догнать гостей, но победа осталась за "Ладой".

29 декабря в Караганде "Сарыарка" сыграет с самарским клубом "ЦСК ВВС".

"Сарыарка" — "Лада" 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)


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