Бойцовая собака напала на ребенка
Мальчика госпитализировали.
Фото : Pixabay28 декабря 2019, 06:04
Собака бойцовой породы напала и искусала девятилетнего мальчика в Нижнегорском районе Республики Крым, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
- Ребенок поступил в больницу с многочисленными укусами собаки бойцовой породы, - сказал собеседник агентства.
В крымском минздраве подтвердили госпитализацию мальчика.
- Ребенок госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, находится в сознании, в тяжелом состоянии, в травматолого-ортопедическом отделении. Специалистами оказывается вся необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.
В минздраве отметили, что в начале января ребенка планируется перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.
- На данный момент с учреждением согласована терапия. Заказан специальный перевязочный материал, который будет доставлен 28 декабря из Краснодара. Жизни ребенка ничего не угрожает. Специалисты допускают развития осложнений, но врачи проводят все необходимые мероприятия в целях их предотвращения, - добавили в министерстве.
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