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Бойцовая собака напала на ребенка

Мальчика госпитализировали.

Фото : Pixabay28 декабря 2019, 06:04

Собака бойцовой породы напала и искусала девятилетнего мальчика в Нижнегорском районе Республики Крым, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

- Ребенок поступил в больницу с многочисленными укусами собаки бойцовой породы, - сказал собеседник агентства.

В крымском минздраве подтвердили госпитализацию мальчика.

- Ребенок госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, находится в сознании, в тяжелом состоянии, в травматолого-ортопедическом отделении. Специалистами оказывается вся необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что в начале января ребенка планируется перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

- На данный момент с учреждением согласована терапия. Заказан специальный перевязочный материал, который будет доставлен 28 декабря из Краснодара. Жизни ребенка ничего не угрожает. Специалисты допускают развития осложнений, но врачи проводят все необходимые мероприятия в целях их предотвращения, - добавили в министерстве.


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