Приспущен самый большой флаг Казахстана
28 декабря - день общенационального траура.
Самый большой флаг приспущен в знак траура. Фотографию опубликовал Жаркын Тусупбекулы в Facebook, передает zakon.kz.
Он установлен в центре Нур-Султана на территории этно-мемориального комплекса "Атамекен".
Открытие объекта состоялось в 2009 году. Общая площадь полотна составляет 450 квадратных метров, а вес – около 90 килограммов. Флаг имеет размер 15 на 30 метров и возвышается над городом на высоте 111 метров. Голубой флаг виден с любой точки города и олицетворяет свободу и символ независимого Казахстана.
Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура. В этот день в стране будут приспущены государственные флаги, отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратят трансляцию развлекательных программ.
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