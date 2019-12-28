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Приспущен самый большой флаг Казахстана

28 декабря - день общенационального траура.

Фото : Facebook28 декабря 2019, 06:23

Самый большой флаг приспущен в знак траура. Фотографию опубликовал Жаркын Тусупбекулы в Facebook, передает zakon.kz.

Он установлен в центре Нур-Султана на территории этно-мемориального комплекса "Атамекен".

Открытие объекта состоялось в 2009 году. Общая площадь полотна составляет 450 квадратных метров, а вес – около 90 килограммов. Флаг имеет размер 15 на 30 метров и возвышается над городом на высоте 111 метров. Голубой флаг виден с любой точки города и олицетворяет свободу и символ независимого Казахстана.

Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура. В этот день в стране будут приспущены государственные флаги, отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратят трансляцию развлекательных программ.


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