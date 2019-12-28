Изввестный кыргызский хирург вылетел в Алматы для помощи пострадавшим

У пострадавших диагностированы множественные переломы конечностей и позвоночника.

Глава Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, академик НАН КР и иностранный член РАН Сабырбек Жумабеков вылетел в Алматы для оказания помощи пострадавшим в авиакатастрофе, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По ее данным, к знаменитому хирургу обратились родственники пострадавших.

Сам врач рассказал агентству, что в срочном порядке вылетел в Алматы вместе с командой хирургов для проведения нескольких операций.

- В основном у пострадавших диагностированы множественные переломы конечностей и позвоночника. Предстоит сложная работа, но думаю, что наша команда сможет помочь всем. Мы сделаем все возможное и невозможное, - заверил Жумабеков.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и всему народу Казахстана.

27 декабря около 7:22 самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алматы - Нур-Султан, потерпел крушение недалеко от южной столицы. Лайнер рухнул вскоре после взлета. Он потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением в поселке Кызылту.

В настоящее время известно о 12 погибших. На борту находились пять членов экипажа и 93 пассажира, в том числе иностранцы: два гражданина Украины, кыргызстанец и гражданин Китая. Все иностранные граждане живы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура.

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