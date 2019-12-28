Внедорожник протаранил подстанцию в Алматы. Район обесточили
Пострадала водитель Lexus RX300.
В Алматы на пересечении улиц Нурлы Байкенова и Абулхаир хана произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.
Как рассказал водитель Mitsubishi Pajero, он ехал по Байкенова в восточном направлении по главной дороге. Со второстепенной в южном направлении ехала водитель Lexus RX 300. Как утверждает водитель Mitsubishi, Lexus не останавливаясь выехал на перекресток, и на полном ходу протаранил в бок его внедорожник.
Удар был такой силы, что Pajero стало качать и он едва не перевернулся. Внедорожник отбросило с дороги в столб ЛЭП, а затем в трансформаторную подстанцию.
В аварии пострадала водитель Lexus RX300, ее госпитализировали.
Со слов водителя Mitsubishi, она была в нетрезвом состоянии. О ее состоянии в момент ДТП станет известно после медэкспертизы.
После ДТП район был обесточен.
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