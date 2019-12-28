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Внедорожник протаранил подстанцию в Алматы. Район обесточили

Пострадала водитель Lexus RX300.

Фото : zakon.kz28 декабря 2019, 08:26

В Алматы на пересечении улиц Нурлы Байкенова и Абулхаир хана произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

Как рассказал водитель Mitsubishi Pajero, он ехал по Байкенова в восточном направлении по главной дороге. Со второстепенной в южном направлении ехала водитель Lexus RX 300. Как утверждает водитель Mitsubishi, Lexus не останавливаясь выехал на перекресток, и на полном ходу протаранил в бок его внедорожник.

Удар был такой силы, что Pajero стало качать и он едва не перевернулся. Внедорожник отбросило с дороги в столб ЛЭП, а затем в трансформаторную подстанцию.

В аварии пострадала водитель Lexus RX300, ее госпитализировали.

Со слов водителя Mitsubishi, она была в нетрезвом состоянии. О ее состоянии в момент ДТП станет известно после медэкспертизы.

После ДТП район был обесточен.


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