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Фургон загорелся на АЗС в Алматинской области

Никто не пострадал благодаря слаженным действиям сотрудников АЗС, водителя и пожарных.

Фото : zakon.kz28 декабря 2019, 09:08

На трассе Алматы-Бишкек не доезжая до поворота на поселок Кумарал загорелся фургон с прицепом, передает корреспондент zakon.kz.

Загруженный различным товаром фургон заправлялся топливом на АЗС. В один момент охранник заметил дым из прицепа. Водитель успел отогнать авто из АЗС. Прибывшие пожарные начали тушить пожар, однако работу им осложняли велосипедные покрышки - стоял густой черный дым.

К счастью, никто не пострадал благодаря слаженным действиям сотрудников АЗС, водителя и пожарных.

Весь груз спасти не удалось - прицеп сгорел дотла. Сам тягач остался невредимым.


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