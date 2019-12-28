Фургон загорелся на АЗС в Алматинской области
Никто не пострадал благодаря слаженным действиям сотрудников АЗС, водителя и пожарных.
Фото : zakon.kz28 декабря 2019, 09:08
На трассе Алматы-Бишкек не доезжая до поворота на поселок Кумарал загорелся фургон с прицепом, передает корреспондент zakon.kz.
Загруженный различным товаром фургон заправлялся топливом на АЗС. В один момент охранник заметил дым из прицепа. Водитель успел отогнать авто из АЗС. Прибывшие пожарные начали тушить пожар, однако работу им осложняли велосипедные покрышки - стоял густой черный дым.
К счастью, никто не пострадал благодаря слаженным действиям сотрудников АЗС, водителя и пожарных.
Весь груз спасти не удалось - прицеп сгорел дотла. Сам тягач остался невредимым.
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