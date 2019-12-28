Fokker направит экспертов в Казахстан для расследования

Представитель компании не стал уточнять, когда и в каком составе эксперты направятся к месту трагедии.

Нидерландская авиастроительная компания Fokker, входящая в британский холдинг GKN, планирует направить в Казахстан группу экспертов для сотрудничества в расследовании причин падения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Fokker.

- В рамках стандартного протокола мы отправим небольшую команду в качестве технической поддержки, - отметил собеседник агентства.

Представитель компании не стал уточнять, когда и в каком составе эксперты направятся к месту трагедии, сославшись на конфиденциальность такой информации.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в стране приостановлены.

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