Обнародовано видео с полицейским перед его гибелью

Его убили при досмотре.

Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников, передает РИА Новости.

Двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник попал в больницу с травмами. По данным главка МВД по региону, напавшие на полицейских оказались особо опасными преступниками, которых в итоге задержали.

На видео, опубликованном на странице областного главка МВД в соцсети "ВКонтакте", запечатлено, как один из злоумышленников говорит, что они "просто остановились" и "как бы нежелательно" их проверять, а Гадеев отвечает: "Василий Юрьевич, работа у нас такая. Мы вас проверили и все".

Напарник Гадеева Николай Ведель рассказал, как досматривал злоумышленника и как тот успел смертельно ранить его коллегу.

- Мы остановились, начали проверять их, они данные дали, одного я досмотрел - ничего не было. Второго начал досматривать, он куртку расстегнул, я куртку посмотрел и с левой руки начал досматривать. В руке у него была перчатка зажата, я посмотрел (ее - ред.) и нащупал шарик и Мише говорю: "Там наркотики, скорее всего". Зажал его за руку, Мишка взял за вторую руку, он начал вырываться, и после этого выстрел - и все, - сказал Ведель на видео.

Региональный главк МВД представил Гадеева к награждению орденом Мужества посмертно, также рассматривается вопрос о поощрении его напарника.

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