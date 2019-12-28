В МВД изучают несколько версий крушения самолета Bek Air
Самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.
По поручению Главы государства МВД проводится досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна "Fokker-100" в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса РК, передает zakon.kz.
- МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы, - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев,
Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и опрос пассажиров данного рейса.
Проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.
В соответствии с международными требованиями и спецификой расследования данной категории уголовных дел участие в нем примут представители Международного авиационного комитета (МАК) и завода-изготовителя самолета, совместно с которыми будут проведены расшифровка изъятых самописцев, осмотр двигателя судна и места происшествия.
Установлено, что воздушное судно, потерпевшее крушение, построено в 1996 году на заводе "Fokker" в Голландии и имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.
Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.
По состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алматы на стационарном лечении находятся 47 пострадавших, в том числе 9 детей. 4 пострадавшим после медицинского осмотра назначено амбулаторное лечение и они отпущены домой. Количество погибших - не изменилось (12 человек).
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