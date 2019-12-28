Черный ящик самолета Bek Air отправят в Москву

Бортовые самописцы извлечены, черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет - Камалиев.

Расшифровка черного ящика упавшего самолета авиакомпании Bek Air начнется завтра, 29 декабря. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент zakon.kz

- Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Сегодя вечером, в 18.40 с Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в Москву, - сообщил Камалиев

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в стране приостановлены.

В МВД изучают несколько причин произошедшего, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

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