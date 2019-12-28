Дарига Назарбаева выразила соболезнования семье генерала Кайдарова

Его уход из жизни - это невосполнимая потеря для всей страны.

Председатель Сената Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования семье погибшего в авиакатастрофе генерала Кайдарова Рустема Есимхановича, передает zakon.kz.

"Искренне выражаю глубокое соболезнование в связи с трагической кончиной многоуважаемого Кайдарова Рустема Есимхановича. С чувством глубокой скорби и боли приняла это горькое известие, ставшей причиной многих невинных жертв...

Из жизни ушел прекрасный человек, истинный патриот своей Родины, всю свою жизнь горячо и преданно служивший ей.

Я знала Рустема Есимхановича в течение многих лет. Он принимал активное участие в общественной жизни Казахстана, всегда хотел видеть свою страну сильной и процветающей.

Рустем Есимханович внес неоценимый вклад в становление и развитие независимого Казахстана. Его вклад отмечен многочисленными государственными и общественными наградами. Занимал активную жизненную позицию, был неравнодушен ко всему, что происходит в обществе. Авторитет генерала Кайдарова среди офицеров и генералов непререкаем. Возглавлял Совет генералов Республики Казахстан. Был членом Политсовета партии «Асар», активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи.

Внезапная смерть уважаемого генерала Кайдарова потрясла нас. В памяти проплыли многие встречи с ним и его яркие выступления. Безупречный профессионал, порядочный человек, настоящий патриот страны - таким он останется в моем сердце навсегда. Его уход из жизни - это невосполнимая потеря для всей страны.

Искренне соболезную семье, родным и близким в связи с этой тяжелой утратой и разделяю Вашу скорбь", - говорится в телеграмме.

Генерал Кайдаров погиб при крушении самолета авиакомпании Bek Air. 27 декабря самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в стране на данный момент приостановлены.

В МВД изучают несколько причин произошедшего, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Бортовой самописец самолета будут изучать в межгосударственном авиационном комитете в Москве.

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