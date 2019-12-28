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Двое погибли и десять пострадали в ДТП на трассе Алматы - Ташкент

Среди пострадавших четверо детей.

Фото : КазАвтожол28 декабря 2019, 12:23

28 декабря около 01:00 на 217 километре трассы Алматы - Ташкент произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

По предварительным данным водитель Opel Sintra не справился с управлением и допустил опрокидывание. На месте от полученных травм погибли двое мужчин 37 и 39 лет. Пострадали десять, в их числе четверо детей 2009, 2010, 2017 и 2019 года рождения.

Всех пострадавших забрали врачи скорой медицинской помощи Центральной Кордайской районной больницы.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ТОО "Казавтодор" и АО "НК "КазАвтожол".


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