Двое погибли и десять пострадали в ДТП на трассе Алматы - Ташкент

Среди пострадавших четверо детей.

28 декабря около 01:00 на 217 километре трассы Алматы - Ташкент произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

По предварительным данным водитель Opel Sintra не справился с управлением и допустил опрокидывание. На месте от полученных травм погибли двое мужчин 37 и 39 лет. Пострадали десять, в их числе четверо детей 2009, 2010, 2017 и 2019 года рождения.

Всех пострадавших забрали врачи скорой медицинской помощи Центральной Кордайской районной больницы.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ТОО "Казавтодор" и АО "НК "КазАвтожол".

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