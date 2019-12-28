Ход лечения пострадавших в авиакатастрофе на личном контроле Сагинтаева

Все стационары имеют достаточный запас лекарственных препаратов и препаратов крови.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с главврачами больниц, где на излечении находятся пострадавшие в авиакатастрофе, передает zakon.kz.

Сегодня аким города Бакытжан Сагинтаев встретился с главврачами Алматинской многопрофильной клинической больницы, Центра детской неотложной медицинской помощи, больницы скорой неотложной помощи, городской клинической больницы № 4, Центральной городской клинической больницы и частной "Приват клиники". В эти медучреждения были госпитализированы пострадавшие в авиакатастрофе под Алматы.

- Пострадавшим оказывается вся медицинская помощь. В больницах обеспечен необходимый запас лекарственных препаратов. Независимо от места проживания мы окажем помощь всем поступившим в клиники города, - подчеркнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, выразив слова благодарности всему медперсоналу, врачам и психологам, которые с первых минут трагедии беспрерывно оказывают помощь.

На сегодняшний день в стационарах находятся 49 пациентов, из них девять детей. Среди взрослых – двое граждан Украины, один – Кыргызстана. Со вчерашнего дня проведено 19 оперативных вмешательств, из них две операции детям. Все пострадавшие выведены из травматического шока, благодаря принимаемым мерам состояние стабилизируется. Налажена постоянная связь с родственниками.

Врачи, медперсонал и психологи работают в круглосуточном режиме. Для лечения пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций. Из Нур-Султана прибыли врачи травматологи, нейрохирурги, торакальный хирург. Кроме того, сегодня в Алматы прибывают председатель правления научного центра нейрохирургии Серик Акшолаков и директор НИИ травматологии Нурлан Батпенов.

Все стационары имеют достаточный запас лекарственных препаратов и препаратов крови.

Алматинцы, как всегда проявили сострадание и участие, направившись сдавать кровь. За вчерашний день в городском центре крови сдали кровь 341 донор, в республиканском - 149 доноров. В их адрес аким Алматы Б. Сагинтаев также высказал слова признательности.

Сагинтаев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в страшной трагедии, и еще раз принес соболезнования родным погибших в авиакатастрофе.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в стране приостановлены.

В МВД изучают несколько причин произошедшего, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Бортовой самописец самолета будут изучать в межгосударственном авиационном комитете в Москве 29 декабря.

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