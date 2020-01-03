Еще несколько трасс закрыли из-за непогоды

При возникновении нештатной ситуации водители могут обратиться по короткому номеру 1403.

В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на нескольких участках, сообщает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

Закрыты трассы:

1. "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 16-200, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.

2. "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" Км 200-242 гр.Акмолинской области-Бозшаколь.

3. "Кызылорда-Павлодар" км. 1066-1135, уч. п.Молодежный- гр.Павлодарской области. 4. "Кызылорда-Павлодар" Км. 1135-1367, уч. гр.Карагандинской обл-г.Павлодар.

5. "Екатеринбург-Алматы" км 1006-1247 Атбасар-Нур-Султан

6. "Щучинск-Зеренда" км 0-80.

7. Нур-Султан-Щучинск.

8. Самара-Шымкент. Км 773-965 Белогорка-Карабутак (для грузового транспорта)

9.Нур-Султан-Коргалжын, км 19-180.

На трассах республиканского значения продолжают работать 616 единиц техники

При возникновении нештатной ситуации водители могут обратиться по короткому номеру 1403.

В Акмолинской области в 22:15 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыли дорогу для всех видов автотранспорта "Астана-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" км. 42-51 уч. с.Нура-гр.Карагандинской обл.

В 23.00 ч в Карагандинской области, по той же причине, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Астана-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" км. 51-102, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Киевка.

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