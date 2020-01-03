Трамп предупредил Эрдогана

Ситуацию в Идлибе, где правительство ведет наступление на боевиков, обсудит в пятницу Совбез ООН.

Президент США Дональд Трамп заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает РИА Новости.

- Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп указал, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, - говорится в сообщении Белого дома.

Трамп и Эрдоган также "согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе, Сирия, для защиты мирных граждан".

В четверг турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию. Ситуацию в Идлибе, где правительство ведет наступление на боевиков, обсудит в пятницу Совбез ООН.

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