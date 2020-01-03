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Неустойчивую погоду прогнозируют 3 января

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

Фото : newtimes.kz3 января 2020, 06:07

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере республики - снег, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

По информации синоптиков, в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель. В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Западно-Казахстанской, ночью - в Алматинской области местами ожидается туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, облачно.

Прогноз погоды 3 января.


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