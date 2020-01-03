Бердымухамедов был диджеем на "новогоднем корпоративе"

Гости новогоднего торжества тут же пустились в пляс.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов раскрыл еще одну грань своего таланта, сообщает reform.by.

На ютуб-канале MUKAM опубликована часовая запись новогоднего выступления президента в качестве диджея.

Он сел за диджейский пульт и провел новогодний вечер, иногда подыгрывая фонограмме на синтезаторе и объясняя принципы сэмплирования. Композиции ему помогали представлять профессиональные певцы.

Празднично одетые зрители "шоу" сначала сидели за столиками, но в итоге начали танцевать на этой дискотеке.

Гурбангулы Бердымухамедов не только представлял и запускал песни, но и рассказывал, как работает диджейский пульт, давал ценные указания и советы гражданам своей страны.

Некоторые песни сопровождались видеорядом из президентской хроники, например, репортажа о том, как Бердымухамедов провел отпуск.

Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз выступает на публике. Широкую известность на просторах интернета получили музыкальные эксперименты туркменского лидера: рэп про коня, аранжировки, записанные вместе с внуком, поздравление с 8 марта и другие произведения.

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