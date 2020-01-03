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В Судане разбился самолет с чиновниками

Самолет разбился через пять минут после взлета.

Фото : s.ura.news3 января 2020, 06:58

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство СУНА.

Самолет, по данным военных, разбился через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна и упал в пяти километрах от аэропорта. Ране сообщалось, что на борту находились 15 человек.

Суданская газета Sudan Tribune сообщает, что министр юстиции страны Насреддин Абдель Бари покинул по служебной необходимости разбившийся Ан-12 за несколько минут до взлета.

В суданском регионе Дарфур продолжается с февраля 2003 года идет гражданский конфликт. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.


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